Uomini e donne, Serena Enardu si... separerà dal figlio Tommaso: «L’importante è vedere chi si ama felice»

Lontani per quasi un anno. Serena Enardu si appresta a separarsi da suo figlio Tommaso, ha spiegato sul suo profilo Instagram che il figlio andrà a studiare all'estero. L’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex volto di Temptation Island del Grande Fratello Vip, oggi affermata influencer, ha raccontato che Tommy frequenta il terzo anno di liceo e ora andrà a Los Angeles per 10 mesi. «L’importante è vedere chi si ama felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui», ha dichiarato la sarda.

In questi giorni mamma Serena e Tommaso stanno finendo di compilare le infinite carte burocratiche che servono per far partire regolarmente il ragazzo negli States. La Enardu ha inoltre aggiunto che per un bel po’ non potrà nemmeno raggiungere Tommy. «Potrò andare dopo 6 mesi, prima non si può», ha sottolineato. Per quel che riguarda le materie, resterà al passo con l’anno scolastico italiano, salvo qualche eccezione. «Dovrà recuperare al quinto anno solo alcune materie che non farà all’estero».

Durante la sua permanenza, Tommaso alloggerà presso una famiglia statunitense. Per organizzare l’esperienza oltreoceano Serena si è affidata all’agenzia Wep, realtà che da tempo si dedica a curare i dettagli dei percorsi scolastici di quei ragazzi che vogliono cimentarsi con delle ‘avventure’ al di fuori dei confini del Bel Paese.

