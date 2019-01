Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Raramente abbiamo assistito a puntate pacate di, tuttavia i picchi di trash toccati connell’appuntamento col trono over del 29 gennaio ci sembrano francamente troppo elevati. La dama e il cavaliere hanno infatti avuto un durissimo scontro verbale in cui non sono mancate urla in studio, offese reciproche e dichiarazioni al limite della minaccia. Gli spettatori, evidentemente stanchi di un teatrino così poco educativo, hanno lanciato un appello forte e chiaro diretto a, rea di non intervenire veramente quando lo spettacolo tra i protagonisti del dating show diventa troppo esagerato: “Maria, fai qualcosa! Che spettacolo indecente...!!! Mandali via entrambi!!! Non ci interessano queste persone indegne...!!” Foto@GettyImages/Kikapress/RedCommunications