Uomini e donne, Sara e Sonny si sposeranno tra pochi giorni: «C'è una dolce sorpresa...»

Fiori d'arancio a Uomini e Donne. La notizia è arrivata come un fulmine: Sara e Sonny si sposano. E ci sono anche i dettagli, come ad esempio la data. Dopo anni di tira e molla, i due hanno finalmente deciso di unirsi in matrimonio. A lanciare il gossip è stato Amedeo Venza che ha annunciato tra le sue storie di Instagram che Sara Shaimi e Sonny Di Meo convoleranno presto a nozze. E, oltre all'amore, c'è chi ipotizza che la velocità nella decisione di sposarsi sia dovuta ad una cicogna in arrivo. Sarà davvero così?

Ma Amedeo ha svelato anche la data: il matrimonio si celebrerà domenica 5 marzo. Che lo abbiano organizzato di corsa è chiaro, ma forse questa fretta di sposarsi nasconde un’altra grande sorpresa? Per ora i diretti interessati non hanno rivelato nessun dettaglio in più, oltre alle nozze. Ma la storia di Venza è stata ripresa da Deianira Marzano che ha aggiunto anche un’altro particolare.

La rivelazione

Deianira ha scritto: «Ci sarà anche una dolce sorpresa». Queste parole hanno scatenato un nuovo gossip sulle nozze: Sara Shaimi è incinta del primo figlio con Sonny? Bisognerà attendere il 5 marzo , e oltre, per avere più dettagli. Intanto, i fan sognano.

L'amore

Sara e Sonny dopo Uomini e Donne hanno deciso di creare la loro famiglia. Un indizio aveva fatto pensare alle nozze e così sarà: il matrimonio di Sara e Sonny ci sarà domenica prossima, tra pochissimi giorni. Non resta che attendere per scoprire se la dolce sorpresa è l’arrivo del primo figlio o altro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 19:57

