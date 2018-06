Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Il post insospettisce: «Chi vuole vederti inventa le occasioni»

Sara Affi Fella e la prima notte con Luigi Mastroianni: «Io sono all'antica»

È crisi tra? La coppia uscita danon conferma, ma sono sempre meno le occasioni in cui la si vede unita e affiatata. E se l'ex tronista è andata in vacanza in Spagna, anche l'attività sui social dell'ex corteggiatore alimenta il pettegolezzo. Mastroianni ha messo un like inaspettato alla frase "Chi vuole vederti, le occasioni se le inventa".Il ragazzo aveva annunciato nei giorni scorsi che sarebbe scomparso dai social per un po', ma probabilmente potrebbe aver approfittato di un post per lanciare un messaggio alla sua Sara. La frase ha inevitabilmente allarmato i tanti fan dei "Mastrifella".Dal canto suo la giovane ha più volte sottolineato: "L'amore non si dimostra sui social ma dal sorriso di una donna".E intanto si vocifera di un avvicinamento della ragazza a Francesco Monte. I due hanno frequentato gli stessi posti a Ibiza, ma al momento non ci sono conferme né smentite. Quello che è certo è che Mastroianni non ha messo nessun like sulle foto della sua fidanzata. Al rientro da Ibiza non si sono ancora incontrati, ma probabilmente a causa della febbre della ragazza.