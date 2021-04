Uomini e Donne, Sabina Ricci e Claudio Cervoni dopo la scelta: «L’uomo giusto per starmi accanto nel futuro»

Prosegue la love story fra Sabina Ricci e Claudio Cervoni, nata sotti i riflettori di “Uomini e donne”. Sabina Ricci e Claudio Cervoni hanno scelto di continuare la loro avventura lontano dalle telecamere del trono over ella trasmissione di Maria De Filippi e ora sono inseparabili: “E’ l’uomo giusto – ha svelato Sabrina - per starmi accanto nel futuro”.

Uomini e donne, Sabina Ricci: «Claudio Cervoni perfetto complice»

Sabina Ricci e Claudio Cervoni dopo “Uomini e donne” non si sono più lasciati (“Siamo sempre a casa di Claudio. Lui vive con i genitori, e io sono entrata a far parte della sua quotidianità”) e la stessa Sabrina non nasconde la felicità per il loro rapporto: “Stiamo benissimo – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - Sarò sincera: se non lo vedo mi manca, quindi cerco di stare insieme a lui il più possibile. Lo vedo come l’uomo giusto per starmi accanto nel futuro. Per ora mi piace da impazzire (…) Lo stavo aspettando da un pò. Mi fa stare bene, mi da quello di cui ho bisogno. Claudio è un perfetto complice”.

Un periodo molto positivo, confermato dallo stesso Claudio Cervoni: “E’ bello, ci stiamo vivendo a tutto tondo. Ci cerchiamo di continuo e stiamo insieme ogni giorno (…) E’ una donna importante ed è nei miei pensiero ogni mattina, appena mi sveglio. Ha stravolto i miei equilibri, non credevo potesse scattarmi qualcosa. La sento parte della mia vita”.

