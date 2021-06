Uomini e donne, Rosa Perrotta di nuovo incinta. L'annuncio con polemica: «Non è sempre tutta questione di gossip»

Rosa Perrotta è di nuovo incinta e ha dato l’annuncio su Instagram con polemica annessa. Rosa Perrotta, protagonista di “Uomini e donne” assieme al fidanzato Pietro Tartaglione, ha fatto sapere di aspettare un altro figlio dopo il primogenito Domenico.

Rosa Perrotta ha annunciato su Instagram di essere di nuovo incinta

Rosa Perrotta di nuovo incinta, annuncio con polemica

Rosa Perrotta è incinta e da qualche tempo la notizia circolava sulla rete. Rosa Perrotta, protagonista di “Uomini e donne” ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha annunciato la sua gravidanza dal suo account instagram, con qualche polemica legata all’accusa di voler nascondere la notizia per poi tirarla fuori al momenti giusto: “BIS❤ - ha scritto sul social - Prima rispondo alle polemiche :”È incinta,lo nasconde,non ha mai avuto quella pancia lei”, “È incinta e lo nega”, “Nascondere la gravidanza, che tristezza”, “lo dirà nelle sedi opportune”, “Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola”ecc ecc. Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale”.

Dopo la polemica, il lieto annuncio da parte di Rosa Perrotta: “Fatta questa premessa e venendo alle cose belle,anzi bellissime, ora sono pronta per dirvi che ebbene si,aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà “il maggiore,”e la cosa mi fa troppo sorridere. So che tantissimi di voi saranno felicissimi per noi perché ormai vi conosco anch’io e posso già dirvi GRAZIE DI CUORE. Perché mi sto decisamente allargando io, e ci allarghiamo noi,insieme,dato che ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi,ci aspetta una nuova grande avventura da condividere”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 14:23

