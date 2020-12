Uomini e donne, Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione: «Stiamo attraversando un momento difficile»

Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti a "Uomini e donne" e dalla loro relazione è nato un figlio, Domenico. Da tempo si parla di problemi nella loro relazione, ora confermati: "Stiamo attraversando un momento difficile".

Dopo tanta insistenza da parte dei follower infatti Rosa Perrotta è intervenuta proprio su Instagram per confermare le voci che circolano da tempo e che la vogliono in crisi con Pietro Tartaglione. Delle difficoltà che però non li porteranno inevitabilmente alla separazione: “Fino ad ora – ha spiegato sul social - non ho parlato di questa cosa e mi scuso (…) Non sapevo e non so ancora cosa dire nello specifico, a parte il fatto che io e il mio compagno abbiamo attraversato, stiamo attraversando, stiamo capendo, un momento molto difficile e particolare”.

“Credo che il tempo debba fare il suo corso (...) Quello che posso dirvi da parte mia è che ho faticato tanto nella vita per costruirmi da sola quello che ho oggi e la cosa più preziosa resta per me la mia famiglia. E’ la cosa che fino alla fine tutelerò e cercherò di salvaguardare più che posso”.

Rosa ha poi ringraziato fan per la vicinanza: “Quindi grazie perché ho visto una dimostrazione di affetto in questo periodo che forse non avevo mai visto nella mia vita. Sostegno e vicinanza da parte di donne che mi ha commossa. Spero che tutto vada per il verso giusto e che tutto si sistemi”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 22:04

