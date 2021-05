Uomini e donne, Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: «Fissato con Ida Platano, credo le porti ancora rancore»

A “Uomini e donne” è naufragata la coppia formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Roberta di Padua non ha più sentito Riccardo Guarnieri e crede che abbia qualcosa da risolvere con la sua ex Ida Platano: “E’ fissato con lei – ha svelato – credo le porti ancora rancore”.

Uomini e donne, Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri si dicono addio

La storia nata a “Uomini e donne” fra Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri è finita. Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri, come svelato nel dating show di Maria De Filippi, non sono riusciti a superare i loro problemi e ora non si sentono più: “No – ha raccontato al “Magazine di Uomini e Donne” - mi ha fatto troppo male. Siamo stati protagonisti di un confronto spiacevole durante il quale si è parlato di tutto ma non d’amore. Non del fatto che la nostra storia stava finendo, ma solo di pettegolezzi e di follower. Provo ancora un sentimento forte per lui e credo che se l’ultimo nostro confronto fosse andato in maniera diversa, saremmo in un’altra situazione. Oltre ai sentimenti, però, c’è anche tanta delusione, non mi fido più di lui. A oggi sarebbe difficilissimo rimettere insieme i pezzi per ricostruire una storia anche se credo che, qualora lo rivedessi, non riuscirei a mantenere il punto, quindi meglio che ciò non avvenga. Riccardo e io siamo sempre stati uniti da una forza invisibile che ci unisce. Un’attrazione ingestibile”.

Ida Platano, la ex di Riccardo Guarnieri, durante la trasmissione ha assicurato di non provare più niente per lui: “Ida non credo abbia qualcosa di irrisolto nei confronti di Riccardo e, come le dicevo, lo ha ammesso lei stessa in studio. La sua reazione di pancia è stata dettata dal fatto che Riccardo ha messo in discussione anche il suo comportamento nel programma, ripescando una storia risalente a tre o quattro anni fa. Per quanto riguarda Riccardo, credo che lui sia “fissato” con Ida e che le porti ancora rancore”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA