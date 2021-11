Uomini e Donne, il ritorno di Giorgio Manetti in trasmissione: «Vuole conoscere Isabella»

Sembra proprio che Giorgio Manetti potrebbe tornare a “Uomini e donne”, il dating show che l’ha visto protagonista durante la relazione con la sua ex, la dama Gemma Galgani, ancora nella trasmissione di Maria De Filippi in cerca d’amore.

Uomini e Donne, il ritorno di Giorgio Manetti in trasmissione

Giorgio Manetti, dopo un iniziale rifiuto, sembra possa tornare sugli schermi di “Uomini e donne” , dov’è diventato noto anche grazie alla sua relazione con la dama Gemma Galgani. Secondo quanto riporta “NuovoTV” infatti il "Gabbiano", come era soprannominato nel dating show, potrebbe tornare in studio durante una puntata speciale per presentarsi alla dama Isabella Ricci e chiederle si scure con lui.

In passato Giorgio Manetti ha sottolineato più volte il gradimento per la dama protagonista di "Uomini e donne": «Vorrei invitarla fuori a cena – aveva spiegato a “Nuovo” - Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA