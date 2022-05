Uomini e donne, Riccardo si scontra con Gloria: «Ti è bastato poco per chiudere»

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuovo confronto con Riccardo Guarnieri, che non ha ben digerito l'uscita di Gianluca di ieri. Dopo avere deciso di interrompere la sua frequentazione con Sara, il corteggiatore ha rifatto il nome di Gloria, accendendo la gelosia di Riccardo.

Uomini e donne, Riccardo scontro aperto con Gloria

Si giustifica così la decisione di risentirla dopo giorni di silenzio. «So che hai contattato nuovamente Gloria» esordisce Maria De Filippi, obbligando il cavaliere pugliese ha rivelare il retroscena. «Le ho mandato un messaggio, ma forse non l'ha presa bene» spiega Riccardo.

«Mi ha chiesto se potevamo sentirci, ma gli ho risposto che non mi sembrava il caso. In serata ha detto che ci è rimasto male» chiarisce Gloria. «Ti è bastato poco per chiudere nonostante quello che abbiamo vissuto» ribatte Riccardo. A quel punto Maria rivela che Gloria sta uscendo con un nuovo cavaliere con cui è scattato anche un bacio.

Intanto Alessandro Vicinanza interviene spiegando di essere convinto che Riccardo sia tornato per mettere in difficoltà Ida che stava cominciando a voltare definitivamente pagina. Anche Tina Cipollari è dello stesso parere, ma Riccardo nega. Prima della stoccata finale di Mariagrazia che accusa il corteggiatore: «Riguardandomi la puntata, mi sono accorta che lo stesso format che hai usato con me, lo hai usato anche con lei». Scaricato sia da Gloria che da Mariagrazia, a chi rivolgerà ora le sue attenzioni Riccardo? Tina Cipollari è pronta a scommettere che presto salterà di nuovo fuori il nome di Ida Platano. Non resta che attendere la prossima puntata.

