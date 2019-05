Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e il ritorno di Ida Platano: «Ultima opportunità che darò alla nostra storia»

Venerdì 17 Maggio 2019, 17:49

“È da settimane ormai che pensavo a lei e ormai da tempo ne parlavo con Sebastiano, il redattore di Uomini e Donne con cui mi interfaccio. Da tempo, ogni volta che mi confrontavo con una donna diversa, c'era sempre qualcosa che non andava”, a, programma condotto da Maria De Filippi, il cavaliere del Trono Over Rha richiamato in trasmissione l’exLa rabbia nei suoi confronti è passata: “Con Ida invece è scattato tutto subito – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - mi è bastata solo guardarla. La verità è che il tempo lenito, poi fatto passare la rabbia che avevo nei suoi confronti e, messa da parte questa, ho cominciato a rivalutarla come donna. D'altronde sono a Uomini e Donne per cercare la donna della mia vita. Tutti dovremmo essere lì per questo”.Lui è innamorato (“Io con e per Ida ho provato tutto per la prima volta. Non mi sono mai innamorato prima di incontrarla, non in questo modo. Non ho mai pensato a un futuro con un’altra donna se non con lei e mi riferisco all’idea di un matrimonio o di avere dei figli”), ma le concede l’ultima opportunità: “Voglio semplicemente riprovare perché Ida non è paragonabile a nessun’altra donna che c’è stata. Credo che questa sarà l’ultima opportunità che darò alla nostra storia e, qualora non andasse a buon fine, non sarò lì a insistere”.