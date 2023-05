Uomini e donne, Riccardo Guarnieri sbotta contro Ida e Alessandro: «Si credono al centro dell’attenzione»

di Redazione Web

Non è ancora finita la "guerra" tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza. Sul magazine di Uomini e Donne Riccardo ha commentato gli attacchi social dei giorni scorsi. Il cavaliere tarantino qualche giorno fa ha condiviso su Instagram una frase: «Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo». In molti hanno interpretato questa come una frecciata rivolta alla neo coppia, ma ora il cavaliere spiega che non è così. «Le assicuro che non mi riferivo a nessuno in particolare e soprattutto a nessun tradimento nei confronti della mia ex come hanno scritto», spiega. Ma non è la prima volta che le sue parole vengono fraintese sui social.

Le battaglie

E Ida Platano, qualche giorno fa è tornata in studio con Alessandro per rispondere a quella che sembrava una frecciatina nei suoi confronti, tanto da sollevare un polverone per il riferimento alla canzone di Shakira che Riccardo aveva condiviso. Ed ecco che Riccardo non si trattiene: «A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e mi fanno soprattutto sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine (che non sono tali). Per il resto io uso pochissimo i social, e se il web tergiversa sulle mie parole poco mi importa e anche in questo caso sorrido: ho la coscienza pulita e conosco bene il mio intento quindi sono sereno».

La replica

E alla domanda sul perchè Ida e Alessandro non rispondono alle sue stories su Instagram, lui dice: «In realtà non saprei. Forse per marciarci? E pensare che qualche tempo fa è stato detto a me che sono un irrisolto…» dichiara Riccardo. Qui il cavaliere tarantino si riferisce all’attacco ricevuto in studio dalla Platano.

