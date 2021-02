Uomini e donne, Raffaella Mennoia torna a casa dall'ospedale: «Intervento molto doloroso, non vedo l’ora di tornare alla vita normale»

Raffaella Mennoia torna a casa dall’ospedale e saluta i suoi follower. Raffaella Mennoia, storica autrice di “Uomini e donne” è stata ricoverata e, una volta tornata a casa, ha dato ai suoi fan informazioni sull’intervento a cui si è recentemente sottoposta: “Molto doloroso, non vedo l’ora di tornare alla vita normale”.

UOMINI E DONNE, RAFFAELLA MENNOIA TORNA A CASA DALL'OSPEDALE

Da Instagram Raffaella Mennoia ha condiviso uno scatto che la vede a casa con indosso la mascherina: “Ciao a tutti – ha scritto Raffaella Mennoia sul social - oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata.Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso..i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo L ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale di @amiciufficiale e ai nuovi cast di @temptationisland_official ❤️ a presto..##”.

Numerosi naturalmente i commenti di pronta guarigione a Raffaella Mennoia da parte di follower e amici delle trasmissioni di Maria De Filippi, come Filippo Bisciglia e gli ex protagonisti di "Uomini e donne" Beatrice Valli, Federico Mastrostefano, Sophie Codegoni, Gemma Galgani, Andrea Cerioli e Francesco Monte.

Già in passato Raffaella Mennoia aveva dato notizie sulla sua salute, quando aveva parlato della sua lotta al tumore alla tiroide: “Esattamente due anni fa – aveva scritto sul social - ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita… Tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi… Spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità… Spesso è tardi per tutto… La vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 11:57

