Uomini e Donne, Pinuccia pronta a lasciare dopo la delusione con Bruno

Il rapporto speciale che legherebbe Pinuccia a Maria De Filippi non ha risparmiato alla signora di Vigevano un grosso dispiacere nello studio di Uomini e Donne.

Leggi anche > Uomini e Donne, Maria De Filippi difende Pinuccia: il motivo nascosto ha a che fare con la mamma

Dopo aver ascoltato le parole di Bruno e aver accettato la sua decisione di interrompere la conoscenza, Pinuccia torna ad accomodarsi al proprio posto. Ma mentre in studio va in onda il filmato dell'incontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Maria De Filippi si accorge che la donna è in lacrime.

La signora di Vigevano cerca di coprirsi il volto con le mani, ma poi spiega di voler lasciare il programma. Si avvicina a lei Alessandro, che con galanteria l'accompagna dietro le quinte. Ma intanto il danno è fatto: la scelta di Bruno ha spezzato il cuore di Pinuccia.

«Una reazione a scoppio ritardato – commenta malevola Tina Cipollari –. Vorrei capire perchè ci è rimasta male visto che con Bruno non è successo niente». Poco prima infatti, messo davanti alla scelta da Pinuccia e Vincenza, Bruno aveva spiegato di non avere provato nulla per la signora di Vigevano. «Non è scattato niente. Fra me e lei è come se fosse tra fratello e sorella».

Parole che feriscono Pinuccia, che all'inizio resta di sale e si limita a dire «È lui che deve decidere, al cuore non si comanda». Salvo poi ripensarci e scoppiare a piangere. Un colpo di scena che potrebbe cambiare il destino della concorrente, ora pronta a lasciare il programma. Chissà se Pinuccia abbandonerà davvero il reality o darà un'altra possibilità all'amore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA