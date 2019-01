Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - A, la scelta di– avvenuta nella puntata del 24 gennaio – ha sconvolto pubblico in studio e casa: il tronista infatti ha optato per una doppia scelta, risultata poi finta, per mettersi al riparo dall’eventuale no di Giulia e Claudia. Il cobra, come si fa chiamare Lorenzo, ha spedito un videomessaggio alle due corteggiatrici annunciando loro che la scelta non si sarebbe effettuata durante lo speciale in prima serata ma prima. Il popolo del web ha palesato indignazione nei confronti di Lorenzo ma anche della redazione che gli ha permesso questo teatrino; Maria De Filippi ha tentato in tutti i modi di tagliare corto la sceneggiata, ma non è stata esente da critiche. Cosa faranno Giulia e Claudia dopo lo scherzetto di Lorenzo? Foto@GettyImages/Mediaset