Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, amore travolgente dopo Uomini e Donne: «Vivremo a Roma»

Trionfa l'amore a Uomini e donne. Emergono sempre più emozioni dal dating show di Maria De FIlippi che in ogni stagione regala al pubblico sensazioni forti e dirette. E anche stavolta il programma di Canale 5 non si è smentito. A uscire mano nella mano dal programma, terminato qualche giorno fa, sono stati Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Lei, bellissima tronista di Roma ha fatto breccia nel cuore di Carlo Alberto, di Ravenna, e dopo la scelta sono sempre più innamorati. Come dichiarano in esclusiva a Leggo.it, i due ormai fanno coppia fissa e si vivono questo periodo felice a 360°: «Dal 13 maggio siamo una coppia».

A meno di un mese dalla scelta, come state?

«Benissimo - esordisce Nicole -. Lui è ancora più dolce e sensibile di quello che si vedeva nel programma. Ha una profondità e dei valori che ricercavo da tanto tempo. E' stata una bella scoperta. Prima di cominciare il percorso da tronista, non avrei mai pensato di trovare una persona così premurosa, attenta e gentile. Pensavo di arrivare magari ad un punto in cui sarei uscita con una persona per una conoscenza o frequentazione, invece sono uscita con qualcosa di più forte. Siamo già insieme». Stessa sensazione per Carlo: «Il quotidiano è quello che fa la differenza, ci siamo scoperti: ridiamo, scherziamo, parliamo e ci veniamo incontro».

Come avete passato le prime settimane insieme?

«Usciti dal programma, abbiamo passato la prima notte insieme e poi siamo andati a casa mia a Roma dove abbiamo passato i giorni successivi - dice Nicole- : una vera e proprio convivenza. Questo ci ha fatto capire che eravamo fatti l'una per l'altra. Al momento stiamo facendo avanti e dietro tra Ravenna dove vive lui e Roma, finchè Carlo non si trasferirà a Roma per avvicinarsi a me»

Già pensate alla convivenza quindi?

«Da subito no, ma intanto ci sarà sicuramente il trasferimento, così da poterci vivere sempre di più. Poi penseremo alla casa dove vivere insieme».

A telecamere spente, c'è stato un po' di imbarazzo?

«Non vedevamo l'ora che si spegnessero per restare da soli, non ce ne siamo neanche accorti.

Allora, ora, potrete dire con certezza un difetto e un pregio l'uno dell'altra...

Nicole: «premuroso e disordinato»

Carlo: «dolcezza disarmante e testarda»

I primi litigi ci sono già stati?

«In realtà no.. arriveranno!»

Cosa rispondete a chi è scettico di fronte all'amore trovato nei programmi televisivi?

«Io sono la prima ad essere stata scettica - dice Nicole -. Devo ricredimi perchè al di là del motivo per cui si va lì, se due persone sono destinate a incontrarsi, accade sempre»

Carlo, provi gelosia verso altri corteggiatori?

«Non ho mai parlato degli altri - risponde l'ex corteggiatore- perchè non mi piace farlo e non lo farò mai. Posso dire che per carattere entrambi ci diamo la massima fiducia»

Progetti futuri?

«A parte Mister Italia non ho altri progetti - dice Carlo ironicamente -. Io sono in un periodo particolare perchè stavo aprendo uno studio a Ravenna, ma ora sto rivalutando i miei piani per avvicinarmi a lei. Non so quali saranno le mie tappe ma cercherò progetti lavorativi su Roma. Sono pronto a cambiare vita per Nicole»

Avete già in programma di allargare la famiglia?

«Per ora no, dice Nicole - mi godo il momento e tutto il resto». Ma Carlo ribatte, scherzando: «Ma come non volevi due gemelli? Secondo me per fare progetti duraturi bisogna fare un passo dopo l'altro»

Parteciperete anche voi a Temptation Island come fanno molte coppie di U&d?

«No no, non abbiamo la minima intenzione di andare» risponde Nicole. E Carlo incalza, scherzando: «Voglio rimanere incensurato. Per ora non ho reati penali a carico»

E quindi che farete questa estate, vacanze dove?

«Sì, andremo a ferragosto in Puglia ,poi abbiamo pensato a Barcellona e Parigi. Visto che negli ulitmi anni non è stato facile viaggiare, ne approfitteremo» risponde Nicole. E Carlo conclude col suo spirito ironico: «il tempo di fare una rapina in banca e partiamo»

