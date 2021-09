Uomini e donne, Natalia Paragoni costretta a lasciare Instagram: «Ho un sospetto…»

Negli ultimi giorni Natalia Paragoni è stata costretta a lasciare Instagram per un motivo molto particolare. Natalia Paragoni, ex protagonista di “Uomini e donne”, ha abbandonato Instagram a seguito di uno strano aumento dei suoi follower.

Leggi anche > Anna Tatangelo e Rita Pavone: «Non abbiamo chiarito»

Uomini e donne, Natalia Paragoni costretta a lasciare Instagram

I follower a volte possono tradire e lo sa bene Natalia Paragoni. Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" e fidanzata di Andrea Zelletta, ha dovuto chiudere Instagram a seguito di un anomalo e inaspettato aumento dei suoi fan. A dare la notizia e nel frattempo prendere provvedimenti la stessa Natalia del suo profilo social: «Ciao a tutti – ha scritto nelle stories - Volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo. Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA