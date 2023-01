Uomini e Donne, Natalia Paragoni ai follower: «Non ho detto prima di essere incinta perché ho già avuto una brutta esperienza»

di Redazione web

Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato pochi giorni fa di essere incinta del suo primo bambino: l'influencer, alla sua festa di compleanno ha sorpreso tutti gli invitati con la bella notizia. Natalia poi, pubblicando delle foto dolcissime con il compagno Andrea Zelletta, ha comunicato la bella notizia anche ai follower su Instagram, ai quali oggi, sabato 28 gennaio, ha spiegato il motivo per cui era "sparita" dai social.

Uomini e donne, Natalia Paragoni incinta: l'annuncio con Andrea Zelletta sorprende tutti

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori? Lo scoop arriva dai social: «Fa sempre questo»

Natalia Paragoni in lacrime: «Troppa competizione tra gli influencer, mi sento inutile e ho l'ansia da prestazione»

Il messaggio di Natalia ai follower

In alcune storie che Natalia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'influencer ha spiegato il motivo per cui nei mesi scorsi è stata un po' assente dai social. Natalia ha detto: «Io non sono brava a mentire o a dire una cosa per un'altra e quindi non sarei nemmeno riuscita a nascondervi la mia emozione o il pancino. Poi volevo tenermi la notizia finché non lo avrei deciso io. Purtroppo in passato ho già abortito e siccome i primi mesi sono i più delicati, ho voluto prendermi i miei tempi».

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta fanno coppia fissa dal 2018, da quando si sono conosciuti all'interno degli studi del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA