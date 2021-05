Uomini e donne, Michele Dentice lascia la trasmissione: «Ecco i motivi». E diventa attore in Gomorra

Michele Dentice, ex cavaliere di “Uomini e donne”, ora attore in Gomorra, spiega i motivi che l’hanno spinto a lasciare improvvisamente il dating show di Maria de Filippi dopo la fine della sua frequentazione con Roberta Di Padua.

Uomini e donne, Michele Dentice: "Ecco perchè me ne sono andato"

In molti hanno creduto che l’addio a “Uomini e donne” di Michele Dentice fosse dovuto proprio a Roberta Di Padua, ma l’ex cavaliere del trono over ha spiegato che in realtà le motivazioni sono state altre. Anzitutto le ragioni economiche e i costi per gli spostamenti: “La palestra – ha spiegato in un’intervista a “Blasting News” - è stata chiusa, ma tante spese ci sono state comunque e gli aiuti promessi dallo Stato non sono mai arrivati. La situazione adesso è questa qui”. Oltre a questo è stato anche colpito da un grave lutto, la scomparsa della nonna: “Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti”.

Michele Dentice, da "Uomoni e donne" a Gomorra

Michele Dentice e Salvatore Esposito

Michele Dentice, da "Uomini e donne" a Gomorra

Nel mentre però Michele Dentice, dopo "Uomini e donne" è anche riuscito ad entrare nel mondo delle serie tv. Da Instagram, con una foto a fianco di Salvatore Esposito (Gennaro Savastano), ha fatto sapere che prenderà parte a “Gomorra”: “CIAK SI GIRAAAAA – ha scritto sul social - GOMORRAAAAAAA❤️ Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo...”.

