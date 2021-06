Uomini e donne, Matteo Ranieri e la fine dell’amore con Sophie Codegoni: «Vorrei la donna che pensavo di aver trovato»

Fra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni l’amore nato durante il trono di “Uomini e donne” è durato poco. I due si sono lasciati e ora Matteo Ranieri parla della loro relazione ormai naufragata: “Vorrei la donna che pensavo di aver trovato - ha spiegato - Magari potrei cercare una persona che non abbia neppure i social”.

L’amore nato fra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni è finito e ora l’ex corteggiatore guarda al futuro: “Vorrei una ragazza semplice – ha fatto sapere al “Magazine di Uomini e donne - né una perfetta né una modella, ma una persona simpatica e tranquilla, che non vuole i riflettori. Vorrei la donna che pensavo di aver trovato: una ragazza come me, che capisca i valori a cui sono legato, che sia attaccata alla famiglia e che ami le cose semplici, come mangiare una pizza in spiaggia. Magari potrei cercare una persona che non abbia neppure i social”.

L’esperienza a "Uomini e donne" è stata comunque positiva: “È stata una delle esperienze più forti della mia vita, perché mi ha totalmente scosso e fatto maturare. Mi sento cambiato in meglio dal punto di vista caratteriale. Non avrei mai pensato di riuscire a portare avanti un percorso per come sono fatto, e invece Uomini e Donne mi ha colorato di più sfumature e mi ha fortificato. Ora quando parlo con le persone mi sento più sciolto, meno frenato e mi approccio più facilmente. Sono entrato in quel programma provando a indossare la maschera da duro, ma è caduta subito e tutti hanno conosciuto Matteo con le sue fragilità. Ho incontrato delle persone fantastiche, dalla redazione alla produzione, a cui ancora oggi va il mio grazie per la loro umanità ed empatia”.

Tornando indietro Matteo Ranieri farebbe tutto allo stesso modo: “No, ma avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto”.

