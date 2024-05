Uomini e Donne, Marika Abbonato snobbata da Daniele si sfoga sui social: «Mi sembra doveroso spiegare cosa penso»

di Cristina Siciliano

Marika Abbonato, ormai ex corteggiatrice di Uomini e donne, è la non scelta di Daniele Paudice. Il tronista ha preferito uscire dal dating show condotto da Maria De Filippi con l'altra sua corteggiatrice, Gaia Gigli. Dopo la scelta, Marika è tornata sul suo profilo Instagram per «spiegare un po' ciò che sente». L'ex corteggiatrice ha confessato che se fosse stata lei la scelta di Daniele avrebbe detto di «no».

Le parole di Marika Abbonato

«Ragazzi mi sembra doveroso fare questa storia per spiegare ciò che sento - ha scritto Marika nelle sue Instagram stories -. È andata in onda la scelta e durante l'intervista che mi hanno fatto dopo mi è stato chiesto se avessi risposto "si" o "no". La mia risposta è stata no. E lo confermo anche oggi. Il motivo per il quale vi dico ciò è che sto ricevendo parecchi messaggi in cui molte persone si sono sentite prese in giro da me come se io fossi rimasta fino all'ultimo solo per visibilità na non è così.

«Dico questo perché pensavo che magari avrebbe potuto spaventarsi della situazione dell'altra persona ma io dalle diverse esterne ho sempre sentito che lui per lei avesse un occhio di riguardo e ne ho avuto conferma quasi all'ultimo - ha continuato -. Tutto ciò che ho fatto è stato in base a ciò che sentivo io e per questo non me ne pento. Non dimenticatevi che lui ha pianto dopo il primo bacio con lei e le lacrime non possono comandarsi. Era più forte di lui, provava un sentimento ed era chiaro a tutti non solo a me. Io ho preso questa decisione a malincuore perché non avrei voluto soffrire o magari sapere di aver detto si a qualcuno che stava con me ma pensava ad un'altra persona».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA