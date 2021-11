Uomini e donne, Maria De Filippi difende Armando: «Qualcuno inventa cose, lui è in buona fede»

Polemiche a Uomini e Donne. Le segnalazioni portate da Armando Incarnato su Marcello Messina hanno generato un bufera. A prendere le difese del cavaliere napoletano ci ha pensato Maria De Filippi, esprimendo il suo pensiero. Il tutto è cominciato nella puntata andata di ieri, quando Marcello ha annunciato di voler lasciare il programma. In questa circostanza, Armando ha preso la parola e si è poi recato dietro le quinte per presentare le sue prove. Dopo quanto accaduto ieri, Incarnato è rientrato in studio, mostrando una foto che ritrae Marcello da solo ad Alossio, in Liguria. Il cavaliere ha spiegato che si trovava in compagnia di amici. L’immagine non conferma il fatto che Messina, fino ai primi di agosto, frequentava una ragazza, per cui secondo Armando proverebbe ancora dei sentimenti.

Il cavaliere napoletano si è mostrato convinto delle sue prove, mentre Marcello ha continuato a smentire tutto. Alcuni dettagli, inoltre, non corrispondono a ciò che inizialmente Incarnato aveva dichiarato, cioè di aver saputo che Messina si trovava in vacanza a Taranto insieme alla sua ex fidanzata. La foto non ha dato alcun risultato e Gianni Sperti non ha perso tempo per attaccare Armando, seguito da Isabella Ricci.

L’opinionista ha ipotizzato che Incarnato stia sentendo in segreto Marika, con cui tempo fa aveva avviato una conoscenza, non finita nel migliore dei modi. Ed è qui che è intervenuta Maria De Filippi. Come sempre, la padrona di casa è riuscita a scavare nel profondo e a portare alla luce la realtà.

«Penso che Armando su questa segnalazione abbia preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose». Ha continuato, poi, sostenendo che da più o meno un mese, Armando consegna queste segnalazioni alla redazione, ma: «La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede».

La conduttrice ha invalzato spiegando il motivo per cui la redazione non ha creduto alla segnalazione: «È una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni». Così, Armando ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa a Marcello per la situazione che si è creata.

La De Filippi, ascoltando ancora attacchi nei confronti di Incarnato, è intervenuta nuovamente: «Con Armando ho discusso anche io tante volte. Credo nella sua buona fede, sennò non arrivava fino alla fine. Esagera perché è passionale. Non gli dà la mano forse per il Covid o peché è orgoglioso».

Con Messina sembra essere tornata la pace. Infatti, si sono poi dati la mano e Armando gli ha consigliato di non andare via dalla trasmissione. Al pubblico, però, non è andato giù il fatto che Maria abbia preso le difese di Armando. Sono tantissimi i telespettatori che non hanno di certo un pensiero positivo sul cavaliere napoletano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 22:23

