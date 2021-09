Uomini e donne, lutto per l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi: è morto il nonno dopo una lunga malattia. «Oggi il cielo non ha colori»

Lutto per Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha perso il nonno Eugenio a causa di una malattia che lo affiggeva da tempo. «Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza» ha scritto Chiara su Instagram, condividendo nelle stories il suo dolore profondo.

«Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio - dice Chiara -, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola (…). Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo».

«Guardarmi sempre e non lasciarmi mai sola, che non sono ancora pronta a stare senza te» ha poi concluso Chiara, in seguito tornata sui social per raccontare quanto la malattia del nonno durata cinque anni abbia provato il fisico e lo spirito dell’uomo come quello di tutti i famigliari, sempre al suo fianco. «È stata un’agonia, ma lui voleva vivere, non si è mai arreso nonostante la sofferenza» ha aggiunto, ringraziando i medici e gli infermieri che lo hanno assistito.

Anche il fidanzato di Chiara, Davide Donadei, conosciuto a Uomini e Donne, ha voluto dare il suo ultimo saluto al nonno dell’ex corteggiatrice con un «Buon viaggio» pieno di affetto.

