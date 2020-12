Uomini e donne, Lucrezia Comanducci ritorna in trasmissione: «Non ho il timore di tenere il piede in due scarpe»

Lucrezia Comanducci è tornata a “Uomini e donne” dopo aver inizialmente abbandonato il dating show condotto da Maria De Filippi. Un’esperienza che Lucrezia Comanducci stavolta vivrà sicuramente in modo diverso: “Mi sento decisamente meglio rispetto alla prima volta. Non ho il timore di tenere il piede in due scarpe”.

La prima volta ha confessato di essere “andata nel pallone”: “Sono più tranquilla – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - perché non ho il timore di tenere il piede in due scarpe e penso o almeno spero di potermi vivere questa esperienza nel modo giusto. Mi auguro di essere più pronta ad affrontare quello che verrà e di riuscire a tirare fuori il mio carattere, piuttosto che chiudermi nel silenzio come ho fatto in passato”.

Protagonista del triangolo fra Gianluca De Matteis e Armando Incarnato, ha deciso di tornare per quest’ultimo, che ha anche cercato di contattare mentre non era nel programma: “Ho avuto paura di perdere una persona che mi piaceva. Dopo il mio abbandono ho provato a contattare Armando, ma non ho ricevuto alcuna risposta e quando mi sono accorta che il mio interesse non stava diminuendo, ho capito che l’unico modo per non perderlo era rientrare. Il punto è che Armando mi è piaciuto fin da subito, da quanto ha detto di avermi notata: sono rimasta colpita dalla sua intraprendenza”.

