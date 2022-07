Uomini e Donne, Luca Salatino smentisce la crisi con Soraia Ceruti. Ecco il gesto

di Federica Portoghese

Si è chiacchierato tanto sulla probabile crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, coppia sbocciata all'interno del programma di Uomini e Donne. I due, distanti da qualche settimana, hanno iniziato a far preoccupare i fan che sono saltati subito a conclusioni affrettate. I rumors hanno parlato di una relazione arrivata a capolinea, voci "quasi" confermate dagli ultimi post della coppia che non facevano certo sperare nulla di buono.

Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti già in crisi? L'indizio social

Ma alla fine, tanto rumore per nulla, Luca, infatti, ha postato una storia su Instagram in treno, taggando proprio la fidanzata. Si presume, quindi, che dopo giorni di silenzio la coppia sia pronta a rivedersi. Anche Soraia condivide un video in macchina dove tagga l'ex tronista, si deduce che lo stia raggiungendo.

Insomma pare che tra i due non ci sia mai stata aria di crisi, oppure l'incontro è stato deciso per chiarirsi o, peggio ancora, mettere un punto definitivo alla loro storia d'amore.

Per il momento sembra che la coppia Luca e Soraia non stia facendo la stessa fine di quella di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, anche loro "figli" del programma di Maria de Filippi, rivelatasi poi un fuoco di paglia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 20:35

