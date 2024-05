Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati: cosa succede ora a Temptation Island

di Dajana Mrruku

Sale l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island. Ancora poche anticipazioni sul possibile cast di fidanzati e fidanzate pronti a mettersi in gioco nel viaggio delle emozioni guidato da Filippo Bisciglia. Una coppia uscita da Uomini e Donne, tuttavia, aveva catalizzato l'attenzione e fatto sperare i fan in una loro possibile partecipazione: Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due però si sono detti "addio" proprio qualche giorno fa e hanno annunciato la loro rottura sui social con una storia Instagram scritta insieme.

L'annuncio della rottura

Lavinia e Alessio hanno annunciato la rottura tramite una storia su Instagram in cui hanno dichiarato: «A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada.

Il retroscena

L'annuncio della loro rottura è arrivato proprio nel giorno in cui la voce sulla loro partecipazione a Temptation Island si faceva sempre più forte. Un utente ha, infatti, raccontato ad Amedeo Venza, esperto di gossip, un retroscena molto particolare.

«A proposito di Lavinia e Alessio, tu lo sai che ogni volta che ti ho detto qualcosa era quella! Ti garantisco che erano in lizza per Temptation Island. Se non vanno più è perché è stato svelato in anticipo e chiaramente hanno dovuto esporsi dicendo che si sono lasciati», ha scritto. il retroscena non è stato confermato da nessuno e il cast della nuova edizione di temptation Island non è stato ancora rivelato, nonostante l'inizio del docu reality dei sentimenti avrà inizio il 13 giugno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 17:02

