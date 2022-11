Uomini e donne, la stoccata di Maria De Filippi per Ida Platano: ecco cosa ha detto

Maria De Filippi si pronuncia su Ida Platano. La conduttrice di Uomini e Donne, cercando di portare la parrucchiera bresciana a riflettere su quanto sta accadendo, è molto diretta, quasi stufa da quanto sta accadendo in studio in queste puntate. Tutto è comionciato quando, nel corso della puntata di ieri, la dama Roberta Di Padua ha chiesto di poter ballare con Alessandro Vicinanza, uomo conteso con Ida Platano. E, dalla successiva domanda di Maria è poi nato il caos e Ida che ha lasciato lo studio. Sembra infatti che Di Padua continui a vestire i panni della provocatrice, invece di concentrarsi su nuove conoscenze.

Per una frequentazione di qualche settimana, Roberta non riesce proprio a farsi da parte e il pubblico è convinto che nei suoi pensieri ci sia solo Ida. E oggi, il pubblico rivede Ida e Roberta di nuovo una contro l’altra, tra urla e attacchi. Gianni Sperti mostra le sue perplessità sugli interventi di Di Padua: «Tutto questo che sta succedendo è perché tu provi un interesse reale nei confronti di Alessandro? Ma il punto che io non capisco è l’incoerenza. Tu stai insinuando che lui è falso e quindi tu sei interessata a un uomo falso?». Roberta non risponde alla domanda, ma si limita a dire di essere certa del fatto che Vicinanza abbia scelto «la sedia» e non lei.

L'esigenza di Ida

Di Padua afferma che il suo desiderio di avere delle risposte da Alessandro è abbastanza forte. Il motivo? Non riesce a capacitarsi del fatto che, dopo averle fatto importanti dichiarazioni, il cavaliere campano improvvisamente si sia detto innamorato di Ida. Tina Cipollari e Gianni Sperti suggeriscono a Roberta e Alessandro di parlare, con un ballo al centro studio. Inizialmente, Vicinanza chiede a Ida di ballare, ricevendo un ‘no’ come risposta. La dama bresciana è molto nervosa e addirittura consiglia ad Alessandro di fare questo ballo con Di Padua, contraddicendosi poco dopo. Alla fine, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ballano al centro studio, mentre Ida Platano si dirige dietro le quinte. Subito dopo, Armando Incarnato interviene per rimproverare Alessandro che, a detta sua, non avrebbe dovuto ballare con la dama di Cassino.

L'intervento di Maria

Ma ci pensa Maria a rispondere ad Alessandro, a cui fa capire che questo ballo è servito per non passare più «mezz’ora» con Roberta, la quale attacca entrambi e Ida che va in tilt uscendo dallo studio. Raggiunta da Alessandro, dopo poco tempo Ida fa ritorno in studio e De Filippi fa un quadro della situazione che rispecchia in parte il pensiero del pubblico. Infatti, la conduttrice fa notare che la dama bresciana spesso pretende dagli altri, ma non mette in discussione se stessa. «Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì, se lui lo fa con Roberta! Ma se tu dichiari il contrario, lui come fa a saperlo? Tu dici ‘non ho voglia di vederti e di chiarire’ e ti aspetti che lui arrivi? Non so se quello che Alessandro dice di provare per te corrisponda alla verità, ma tu non puoi pensare… A me sembra che lui abbia paura di muoversi, di quello che dice e di quello che fa. Ha paura delle tue reazioni! Ma che deve fare di più?». Maria aggiunge: «Io non so se questo sentimento sia vero. Però lui ha tutto l'atteggiamento di uno che ha paura a muoversi. Lui se la voleva baciare sull'elicottero, poi si è dichiarato per te, di più che deve fà?».

Non finisce qui, perché Maria rivela che Riccardo Guarnieri vuole lasciare il programma. Il cavaliere tarantino ammette che ormai gli occhi di Ida sono cambiati. Vorrebbe avere un rapporto amichevole con lei e non vuole più litigare in studio. Non solo, è infastidito dal fatto che le dame con cui si rapporta sono sicure che sia ancora innamorato di lei.

Dalle anticipazioni, emerge che Riccardo sia molto attivo nel programma e, nei prossimi giorni, andrà in onda la registrazione in cui Ida Platano e Alessandro hanno lasciato il dating show.

