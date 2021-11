Uomini e donne, la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è vera: «Non le facciamo incrociare mai»

Continua la storica diatriba fra Tina Cipollari e Gemma Galgani che non intendono dar tregua ai loro celebri scontri al centro dello studio di Uomini e donne. A confermarlo è Raffaella Mennoia, autrice del dating show di Canale 5 e braccio destro di Maria De Filippi. Al settimanale Nuovo l’ex postina di C’è posta per te ha assicurato che la rivalità tra la Vamp e la Dama è più vera che mai.

«Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma». Dunque, gli incontri - scontri tra Tina e Gemma avvengono solo nello studio di Uomini e Donne, dove ormai da anni regalano show. Sfottò, discussioni, prese in giro e addirittura secchiate d’acqua.

I motivi di questa antipatia non sono noti: la stessa 71enne ha ammesso di non sapere perché l’opinionista di Maria De Filippi l’abbia presa così tanto in antipatia. Secondo alcuni gossip, la Cipollari sarebbe gelosa della forma fisica della Galgani, che diventa sempre più bella nonostante il passare del tempo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 21:25

