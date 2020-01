Venerdì 17 Gennaio 2020, 17:25

“Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato. Gemma mi ha molto deluso, soprattutto perché ha detto molte falsità sul mio conto”, l’avventura a “” nel trono over del cavaliereè finita e lui è rimasto male per il comportamento della damaUna delle falsità è relativa alla notte trascorsa insieme: “Gemma – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - ha raccontato che io ho dormito come un pinguino, fermo, stalattitico, quando invece abbiamo passato la notte abbracciati. Abbiamo avuto uno scambio di tenerezze”.I suoi sentimenti sono stati “distrutti” dalla Galgani: “Ho voluto bene a Gemma e sono rimasto malissimo per come è andata a finire, perché ha distrutto ogni sentimento che ho provato per lei, e lo ha fatto in pochi minuti. È stato come se io e lei non avessimo vissuto nulla quando invece siamo stati ore e ore al telefono, ci siamo raccontati le nostre vite, ma questo non è servito a niente”.I due sembra proprio che non si siano capiti: “Ha demolito tutto inventandosi cose inesistenti. Io sono stato deluso anche perché lei non vuole un rapporto che vive e cresce nella testa di un uomo, ma pretende tutto subito. Il mio bene l’ha visto e tradotto come il bene che si può volere anche a un animale domestico, ma non era così. E’ sempre stata trattata con i guanti bianchi”.