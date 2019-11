Uomini e donne, Jean Pierre Sanseverino si confessa: «Ecco perché non mi sono innamorato di Gemma Galgani»

Tina Cipollari diventa influencer: sui social sponsorizza prodotti

Giovedì 7 Novembre 2019, 19:59

A “” sembra ormai finita la frequentazione fra. Nonostante la corte della dama del trono over infatti il cavaliere ha deciso di interrompere i contatti: “E’ troppo possessiva, salta subito alle conclusioni. Troppo per l’inizio di una conoscenza. Mi ha allontanato”.La loro è solo un’amicizia: “Siamo vicini – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” – siamo usciti diverse volte e mi sono trovato molto bene. Credo sia una bellissima persona, con cui è piacevole trascorrere del tempo. Tuttavia non è scoccato niente tra me e lei, niente più di una bella amicizia. Vedendola anche nei contesti di vita quotidiana, credo sia una donna piacevolissima e molto affabile, ma escludo che tra noi possa nascere qualcosa di più”.Per lui non è scoccata la scintilla (“Nelle storie che ho avuto in passato non sempre sono partito dal colpo di fulmine. È capitato che con alcune signore che ho conosciuto prima in amicizia, sia successivamente nato qualcosa in più. Questo non è, però, avvenuto con lei nemmeno con il progredire della frequentazione”) e lei ha commesso alcuni errori: “Gemma è una bellissima persona. Con me ha dimostrato una possessività esagerata per l'inizio di una storia. Avrebbe voluto subite ufficializzarla relazione, anche effusioni e avvicinamenti fisici, io non ero a quel punto, lei corre troppo. Con me, per lo meno, è andata così. Troppo possessiva, troppo per l'inizio di una semplice conoscenza. Questo, inevitabilmente, mi ha allontanato”.