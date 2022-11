Uomini e donne, Ida Platano felice con Alessandro: addio a Riccardo, ora solo sorrisi

Il sorriso ritrovato. Dopo tanta agonia, finalmente Ida Platano, storico volto di Uomini e donne, è tornata ad amare. E stavolta non è Riccardo, il suo ex "tormento", ma un nuovo amore: Alessandro. Un trono finito con un lieto fine e che, a pochi giorni dall'uscita dal programma, sembra procedere a gonfie vele. A confermarlo è proprio l'ex dama che pubblica post e stories: «Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi…», una dichiarazione d'amore palese.

In moto, in casa, on the road: Alessandro porta la sua Ida a spasso per montagne e colline in sella alla sua moto. E proprie in queste ore, i due stanno passando un lungo weekend a Salerno, casa natale di Alessandro, e Ida non perde occasione per mostrare ai suoi folllowers i momenti felici che sta passando con la famiglia del nuovo fidanzato. Solo un mese fa, il suo corteggiatore le aveva dichiarato il suo amore, chiudendo definitivamente la porta al suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Il tormento

Ida Platano negli ultimi mesi del programma ha dovuto scegliere se cedere alle lusinghe del suo ex storico, oppure concedere una possibilità al suo nuovo corteggiatore. Tra un amore tormentato e un amore più semplice, ha deciso per quello meno impegnativo. Un amore che non crea troppi problemi e che non complica le cose. E così ha deciso di uscire da Uomini e Donne insieme ad Alessandro. La dama tra le più amate e odiate dal parterre femminile di Canale 5 ha optato per il nuovo. Negli ultimi tempi, i riflettori erano puntati su di lei, Riccardo e Alessandro. Ma nella puntata andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre, Ida Platano ha scelto tagliando definitivamente i ponti con il suo passato burrascoso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 16:35

