Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: «Le nostre notti di passione». Ecco cosa accade sotto le lenzuola

Amore sempre più consolidato tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne. Usciti da qualche mese dal programma, in molti erano scettici sul loro amore. Ma a distanza di tempo, i due hanno confermato di essere una coppia solida. In una intervista di coppia sul Magazine del programma i due si raccontano dicendo che la maggior parte delle volte si incontrano a Brescia, città dove vive l'ex dama.

Edoardo Donnamaria a RTL 102.5: «Tutti invitati al mio matrimonio con Antonella Fiordalisi. Tranne Charlie Gnocchi». Ecco perché

Manila Nazzaro al GfVip: «Ho avuto un brutto male al seno, Milena Miconi mi è stata molto vicina»

La love story

L'amore, come raccontano loro, procede molto bene e i due svelano retroscena sulle notti che trascorrono insieme. «Si dorme bene ma parla nel sonno… un pochino sì! Cosa dice? Niente di comprensibile» dichiara Alessandro. La parrucchiera originaria della Sicilia ironizza sul fatto che «lui prende tutto il letto». Parlando ancora delle notti trascorse insieme, Ida fa sapere che quando escono a cena a mangiare fuori, ci sono serate in cui tornano subito a casa e altre in cui preferiscono restare in giro per locali a bere qualcosa.

Le notti insonni

Ai due viene chiesto se questa è una fase della relazione in cui il momento della televisione salta prima di andare a dormire, lasciandosi andare alla passione. Ma Alessandro preferisce non rispondere e sorride, lasciando intendere che c’è molta passione tra loro.

Quando viaggiano per relax, i due si spostano da una zona all’altra e incontrano spesso i loro fan: «Ci dicono che siamo belli, dicono che ho fatto bene a scegliere lui come lui ha fatto bene a scegliere me (sorride)» afferma oggi la Platan. Nonostante siano spesso insieme, per il momento Ida e Alessandro non hanno deciso di convivere. Nessuno dei due ha portato oggetti personali a casa di uno e dell’altra. Dunque, per questo bisognerà ancora attendere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA