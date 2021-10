Uomini e donne, Giorgio Manetti non tornerà. La critica al programma: «Periodo finito, non si parla d'amore ma...»

Giorgio Manetti non tornerà a “Uomini e donne”. Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti di Uomini e donne di Maria De Filippi dove ha avuto una relazione con la nota dama Gemma Galgani. Ultimamente l’ex cavaliere ha espresso apprezzamento per una delle partecipanti al programma e questo aveva scatenato le voci su un suo possibile ritorno nel dating show.

Uomini e donne, Giorgio Manetti non tornerà. La critica al programma

Giorgio Manetti, ex cavaliere di “Uomini e donne” oggi passato al cinema, aveva espresso pareri positivi su una delle attutali protagoniste del dating show di Maria de Filippi, la dama Isabella Ricci: «Vorrei invitarla fuori a cena – ha fatto sapere a “Nuovo” - Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante».

Giorgio però non tornerà in tv a "Uomini e donne". Manetti ha infatti svelato di essere fidanzato di nuovo dopo aver messo fine alla sua relazione con Caterina, la campagna con cui conviveva a Firenze, ed ha anche fatto una critica al programma, molto diverso da quello a cui lui aveva partecipato: «Quello per me è un periodo finito - ha confidato a "Mio" - Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni».

