Uomini e donne, ritorno di fiamma tra Giordano e Nilufar? L’indiscrezione e la storia sospetta

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono state una delle coppie più amate, uscite da Uomini e Donne. I due hanno saputo regalare gioie ed emozioni a chi ha visto il loro percorso all'interno del dating show di Maria De Filippi, ma non solo. Nilufar e Giordano avevano partecipato anche a Temptation Island, dove hanno messo alla prova il loro amore, già in bilico a causa di un tradimento da parte di lei.

Ma andiamo con ordine e scopriamo che cosa sta succedendo tra i fan dei Gilufar.

La storia d'amore

Poco dopo la fine del suo trono, infatti, Nilufar era stata travolta da uno scandalo incredibile legato proprio alla sua esperienza: la ragazza non era propriamente single durante la prima parte del percorso, ma si frequentava segretamente con uno dei suoi corteggiatori. La relazione era finita poco dopo e la tronista si era perdutamente innamorata di Giordano, arrivando fino alla scelta.

I due erano usciti insieme anche da Temptation Island, ma una volta fuori avevano capito di avere interessi diversi nella vita e si erano separati. I fan della coppia, però, non hanno mai perso la speranza di un ritorno e, forse, i loro desideri stanno per esaudirsi.

La storia sospetta

Nilufar ha da poco adottato una piccola cagnolina, una bassotta di nome Renata perché ha rivelato di soffrire molto la solitudine a Milano.

Ieri l'ex tronista si trovava in un rooftop di Milano per fare aperitivo insieme ad alcuni amici e Renata, immancabile. Nello stesso posto si trovava anche il suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi che è stato ripreso mentre giocava insieme alla cagnolina della sua ex. Che sia stato un caso? Tutti gli indizi portano a pensare che i due fossero insieme a Milano, ma nulla di certo su una loro possibile frequentazione.

Ai fan tanto è bastato per tornare a sognare un ritorno da favola, come tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

