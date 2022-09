Uomini e donne, Gianni e Armando smontano Ida: «Ti sei rincretinita?». Ecco perchè

Sembrano che i tempi siano cambiati per il pubblico di Uomini e Donne. Per la prima volta, gran parte dei telespettatori si schiera dalla parte di Gemma Galgani e Armando Incarnato. Quest'ultimo ha dato consigli a Ida Platano che è uscita col corteggiatore Alessandro Vicinanza, ebbene non si fosse conclusa nel migliore dei modi.

Ida ha accettato di uscire con Alessandro dopo aver concluso la precedente registrazione. Maria De Filippi invita entrambi a sedere al centro studio per raccontare quanto accaduto. La scelta della Platano di dare una chance a Vicinanza lascia i presenti perplessi, ma anche sui social si scatenano pesanti attacchi. A detta di molti, la parrucchiera di origini siciliane avrebbe come unica intenzione quella di stare al centro dell’attenzione. Motivo per cui, ricadrebbe sempre negli stessi errori. A sottolineare questo è anche Armando Incarnato: «Ti sei rincretinita? Ma hai capito che questo è ‘Riccardo 2’? Sei una delusione proprio. Secondo me, piace pure a te! O ci devi sbattere la testa o altrimenti piace anche a te. Ti sta facendo lo stesso discorso dell’anno passato. Sei tu che sbagli di nuovo!».

Inoltre, tantissimi telespettatori fanno notare che Platano avrebbe potuto fare un passo indietro per evitare di ricadere negli stessi sbagli. E, stavolta, anche Gianni Sperti condivide lo stesso pensiero di Armando e lo dice chiaramente: «Non mi arrabbierò più con Alessandro, perché Ida è grande e vaccinata! Ti assumi le tue responsabilità, perché è colpa tua».

E l'opinionista sostiene che, nel caso in cui questa vicinanza dovesse deludere ancora Ida, Gianni non si schiererebbe dalla parte di quest’ultima, come in passato.

Dalle anticipazioni fanno sapere che, in realtà, Alessandro inizia una conoscenza con Roberta Di Padua. Intanto, la Platano ci tiene a precisare che la loro è stata «un’uscita di leggerezza» senza nessuna pretesa sul futuro.

E, dal canto suo, Alessandro sostiene: «Le cose vengono poco alla volta, perché non date tempo?», sostenuto da Tina Cipollari. Il cavaliere sente il bisogno di sentire Ida, in quanto crede di avere la maturità giusta per affrontare il problema della distanza in un altro modo. Ma Armando non ci sta e continua ad attaccarlo: «Sei entrato in una famiglia dove il fratello non ti vuole. Ci sta la protezione, perché le voglio bene». Per "fratello", si riferisce ad Armando.

