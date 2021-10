Uomini e donne, Gemma Galgani trova l'amore. La frecciatina di Tina Cipollari: «Baci con molta facilità...»

A “Uomini e donne” Gemma Galgani sembra aver finalmente trovato l’amore. La dama di “Uomini e donne” scambia un appassionato bacio con il cavaliere Costabile ma naturalmente non manca la frecciatina da parte della sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari: «Costabile, mi sembra che lei baci tutti con molta facilità...».

U&D, Gemma Galgani trova l'amore. La frecciatina di Tina Cipollari:

Dopo tanti anni seduta nel salottino sentimentale di “Uomini e donne” Gemma Galgani sembra aver trovato l’amore. La dama del trono over del dating show di Maria De Filippi infatti ha stretto un’amicizia particolare con il cavaliere Costabile. I due sono andati in esterna ed hanno trascorso una romantica giornata, culminata con un lungo e appassionato bacio. Tornata in studio la diretta interessata ha raccontato felice l’accaduto: «L’iniziativa – ha svelato Gemma al pubblico - l’ha presa lui, poi ci siamo ritrovati con le labbra vicino e ci siamo dati un bacio interminabile». Dal canto suo Tina Cipollari non ha saputo resistere e, al solito, è intervenuta sulle vicende sentimentali della Galgani, con una frecciatina al suo cavaliere: «Costabile – ha ammonito – Mi sembra che lei baci tutti con molta facilità. Quando ha un’attrazione si concede…». Gemma non ha raccolto la provocazione della collega e anzi vuole approfondire l’amicizia con il suo nuovo spasimante.

