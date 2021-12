Uomini e donne, Gemma Galgani torna in studio e spunta un nuovo amore: chi sarà?

A Uomini e Donne torna la dama più amata: Gemma Galgani. Guarita dal Covid, è tornata a Uomini e Donne. La Dama non sarà più costretta a seguire le vicende delle registrazioni in collegamento da casa, dove ha passato l’isolamento dopo essere risultata positiva. Duranti il periodo in cui è risultata positiva, Gemma ha avuto la forza di partecipare alle registrazioni da remoto, rasserenando tutti sul suo status. Ora, negativa, torna più forte di prima.

Adesso che è di nuovo in studio non mancheranno i siparietti con Tina Cipollari, ma anche i suoi amori. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne svelate da Lorenzo Pugnaloni, sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, si parla già di una nuova conoscenza per la Dama.

Neanche il tempo di rimettere piede in studio che è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma. Sarà lui quello giusto?

