Uomini e donne, Gemma Galgani lascia il programma: parteciperà a un reality. Scopri quale

A Uomini e donne, quest'anno, potrebbe esserci un grande assente. Gemma Galgani, protagonista di tanti siparietti insieme a Tina Cipollari, infatti, potrebbe non far più parte del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Gemma sembra intenzionata a lasciare il dating show di Maria per iniziare una nuova avventura approdando a La Talpa.

La più chiacchierata e amata del trono over è pronta a gettarsi a capofitto in una nuova avventura approdando nel cast de La Talpa, nonostante l'affetto e il supporto dei fan che la vorrebbero ancora protagonista di Uomini e Donne.

La nuova stagione di Uomini e Donne è pronta a debuttare con tante novità. Tra le più significative la scelta di Maria De Filippi di far accomodare sul trono più conosciuto d'Italia anche una tronista transgender. Ma sicuramente anche l'assenza di Gemma potrebbe essere una novità da non sottovalutare per il programma di Maria De Filippi.

Gemma, la dama più chiacchierata del trono over, potrebbe non rimanere a lungo nel parterre femminile del dating show. Secondo un'indiscrezione, infatti, la protagonista indiscussa della categoria anziani potrebbe far parte del casting La Talpa, che tornerà su Mediaset dalla prossima stagione.

Nelle stagioni precedenti, Gemma Galgani, non è stata in grado di trovare l'amore nonostante i molti flirt che l'hanno vista coinvolta. L'arrivo, poi, di Isabella Ricci sembra aver oscurato il ruolo indiscusso di protagonista di Gemma e, dunque, l'indiscrezione sembra tutt'altro che infondata e fuori luogo.

La sua presenza nel cast del reality show, pronto a tornare protagonista nei palinsesti Mediaset, gioverebbe anche a La Talpa, visto il grande sucesso che la dama torinese ha riscosso nel tempo sui social e sul piccolo schermo.

