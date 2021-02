“Uomini e Donne”, Gemma Galgani e l'attacco a Giorgio Manetti: «Gradirei silenzio totale, persona mediocre»

A “Uomini e Donne” Gemma Galgani contro l’ex Giorgio Manetti. Gemma Galgani e Giorgio Manetti a “Uomini e Donne” hanno avuto, ormai anni fa, una relazione. Il botta e risposta nel tempo fra i due non è mancato ma ora Gemma Galgani, dama del trono over del dating show di Maria De Filippi, è stanca delle discussioni: “Gradirei silenzio totale, uomo mediocre”.

UOMINI E DONNE, GEMMA GALGANI CONTRO GIORGIO MANETTI

La relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è di anni fa, ma i due hanno continuato a scambiarsi stilettate nelle varie interviste. Gemma Galgani però ora ha deciso di mettere un punto: “Non capisco perché – ha fatto sapere a “Nuovo” - debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente. Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante. Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”.

Gemma Galgani ha anche parlato della sua ultima storia a “Uomini e Donne” con il cavaliere Maurizio: "Quando ho scoperto che si frequentava anche con un’altra, tra noi si è rotto qualcosa. Purtroppo ricado negli stessi errori…"

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA