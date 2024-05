Uomini e Donne, Francesca Del Taglia contro l’ex Eugenio Colombo: «Cose troppo gravi da perdonare»

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è giunta al termine un anno e mezzo fa, ma la loro rottura fa ancora discutere molto. La coppia aveva fatto sognare moltissimi fan: il primo incontro a Uomini e Donne, la scelta romantica e poi la vita lontano dalle telecamere, con un matrimonio da favola nel 2014 e l'arrivo di due bambini, Brando e Zeno. Poi nel 2022 arriva la rottura ufficiale. Da allora un tira e molla concluso un duro allontanamento.

«Lui ha fatto delle cose che mi hanno fatto capire che era irrecuperabile il tutto, cose abbastanza gravi», ha detto Francesca Del Taglia durante l' ultima intervista rilasciata a SDL, condotto da Giulia Provvedi.

Il motivo della rottura

I rapporti tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sono molto tesi attualmente, tanto che i due cercano di evitarsi: «Saremo sempre mamma e babbo di Brando e Zeno, viviamo vicini.

Il motivo della rottura tra i due non è ancora chiaro, ma Francesca ha fatto intendere che Eugenio si sia comportato malissimo nei suoi confronti, molto probabilmente c'entra un tradimento da parte di lui, nel periodo in cui erano saltate fuori alcuni scatti in cui la coppia, nonostante si fosse ufficialmente lasciata, si baciava appassionatamente e forse l'intenzione era proprio quella di riprovarci. Inoltre, la donna ha fatto riferimento anche a terze persone che probabilmente sapevano di questo tradimento, ma non hanno detto nulla.

«C'ho sperato, ma penso che ci sia un punto di non ritorno», ha detto Francesca a Giulia Provvedi che le chiedeva se c'è ancora qualche speranza per i due di tornare insieme, anche perché l'influencer ha di recente intrapreso una relazione con l'imprenditore Marco Cusmati, un uomo a detta sua fantastico, anche se la relazione non è sempre facile visto che i due abitano lontani.

