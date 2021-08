Uomini e donne, è finito l'amore tra Massimiliano e Vanessa. Su Instagram: «Ci siamo lasciati»

A soli 4 mesi dalla scelta, l'amore fra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, protagonisti del talk show Uomini e Donne, è terminato. Ad annunciarlo è proprio l'ex tronista che, attraverso alcune storie Instagram pubblicate in mattinata.

La promessa d'amore era arrivata lo scorso tredici maggio in diretta su Canale 5, ma è durata poco, come quella dei "colleghi" Samantha Curcio e Alessio Cennicola. All'inizio tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che i due pensavano ad una convivenza. Lui di Nettuno, lei di Prato stavano valutando l'idea di una casa in terra laziale. Poi la crisi e l'addio.

«Io e Vanessa ci siamo lasciati - dichiara l'ex tronista - perché la coppia non era più felice. Tra noi non c'era più felicità. E' troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire».

E precisa: «E' stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 20:11

