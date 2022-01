Uomini e donne, l'ex cavaliere annuncia le nozze con la fidanzata: «Mi hai reso l’uomo più felice del mondo»

Fiori d’arancio a “Uomini e donne”. Nicola Mazzitelli, ex cavaliere dello storico dating show di Maria De Filippi ha infatti annunciato dal suo account Instagram le prossime nozze con la sua fidanzata: «Mi hai reso – ha scritto sul social – l’uomo più felice del mondo»

L’ex cavaliere del trono over di “Uomini e donne” Nicola Mazzitelli ha annunciato su Instagram che presto sposerà la fidanzata. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha dato l’annunciato dal suo account social. Da Instagram ha postato uno scatto che lo vede assieme alla compagna Emily Tomasi e il suo cagnolino, seguito da una romantica didascalia in cui spiega di aver chiesto la mano alla sua dolce metà ed aver ottenuto un si come risposta: «Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto si …. e mi ha reso l’uomo più felice del mondo . Ti amo baby @_emily_tomasi …..Hai reso un sogno realtà …. Che Natale meraviglioso. Auguri a tutti voi e vi auguro un po’ di questa felicità a tutti voi !!!».

L'ex cavaliere Nicola Mazzitelli ha poi fatto sapere che vorrebbe celebrare le nozze in Veneto durante il periodo estivo: «Se non riusciamo – ha spiegato - tra agosto e settembre di quest’anno, rimando al prossimo anno».

