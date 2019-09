Uomini e donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati, lo sfogo social: «Continuo da sola»

Lunedì 16 Settembre 2019, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono lasciati ufficialmente. La notizia di un definitivo addio circolava da tempo ma a dare la conferma è stata l’ex protagonista di “” con un lungo sfogo dal suo account Instagram.Eleonora ha voluto condiviso le sue emozioni sul social: “Ecco di cosa sono felice e fiera – ha fatto sapere nelle stories di Instagram - Sono felice di avere 24 anni e di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o per vendetta. Sono contenta di avere sempre provato e riprovato a non perdere le cose che amavo lottando fino a perdere ogni mia energia. Forse a volte avrei dovuto fermarmi prima, ma sono comunque contenta così. Sono felice di non avere mai ceduto a vittimismi per piacere alle persone, perché preferisco piacere a nessuno piuttosto che piacere a tutti per pena. Contenta di aver difeso le persone che amavo, anche quando non se lo meritavano. Sono contenta di non avere mai infangato o sporcato a parole distruggendo qualcuno. Soprattutto a me vicino solo perché esso mi voleva fare la guerra. Io la guerra non la faccio con te, te fai ciò che vuoi, di me, dei ricordi”.Poi ha ufficializzato l’addio: “Ringrazio ogni persona che è entrata nella mia vita dandomi qualcosa di bello anche se poi me lo ha strappato via. Mi avete insegnato tanto! Non importa per quanto tempo mi avete fatto stare bene. Mi avete fatto stare bene e questo è l’importante. Io non dimentico. Ad oggi la mia strada continua da sola”.Il suo ex però, dal canto suo, non ha mancato di risponderle sempre via social: “Rispetto ogni decisione di una persona alla quale tengo. Ma non rispetto le persone che non mi conoscono e con profili fake fanno insinuazioni su presunti avvistamenti di ieri sera in comportamenti da single. Non mi sono mai sentito single in questo periodo di crisi e per questo non ho mancato di rispetto a chi amo. So per certo che in un momento di rabbia si possono dire e fare cose su Ig che noi stessi non vogliamo e non pensiamo per frustrazione e paura. Io ho la coscienza pulita e in questo periodo i miei sentimenti invece che distruggersi si sono rafforzati, ma e cose si fanno in due. Il mio porto è sempre quello sicuro”