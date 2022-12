Uomini e donne, dopo Eugenio ecco la nuova fiamma di Francesca Del Taglia: «Lui mi dà serenità»

Francesca Del Taglia ha dimenticato Eugenio Colombo? L'ex coppia di Uomini e donne, che diversi a fine estate ha annunciato la rottura, sembra non aver margine di reunion. Lei sembra avere già ritrovato la serenità fra le braccia di un'altra persona. L'indiscrezioni viene dai social, dove nella tarda serata di ieri è comparsa una foto di Francesca Del Taglia e il presunto nuovo fidanzato. Si chiama Federico, ha molti tattoo, come Francesca, e nello scatto i due posano abbracciati. A postare per primo la foto in questione è stato proprio Federico, Francesca però l’ha condivisa tra le sue storie di Instagram taggandolo. Per molti fan è troppo presto per l'ex corteggiatrice affiancarsi ad un altro uomo. E ora, a mettere a tacere tutti è proprio l'ex corteggiatrice che sul suo profilo Instagram chiarisce: «Parlerò ora e basta, punto pirmo: io ed Eugenio non ci siamo lasciati per un'altra persona. Questa è subentrata dopo. Eravamo già in crisi da tempo, come detto già a luglio, quando eravamo in crisi da prima. Quindi faccio questa parentesi perchè non ne voglio più parlare».

Leggi anche > Alessandra Amoroso ancora vittima di bullismo: «Ma non ti fai schifo?». I fan la difendono così

«Seconda cosa, se lascio i bambini da soli è perchè alcuni giorni è con me altri con il padre. Abbiamo deciso di fare una separazione dove appunto teniamo i bambini per gli stessi giorni e anche per i bambini penso sia una cosa giusta. Venendo da due genitori divorziati io pativo il fatto di vedere mio padre per 2 giorni soli».

Lo sfogo

«Terzo, non vedo l'ora che lui abbia la sua casa di modo che io possa rimanere a casa mia quando non ho i bambini e lui può portare i suoi e i miei bambini nella nuova casa, che tra l'altro, sta venendo anche molto carina. Sono molto felice per lui». E aggiunge per concludere: «Ora basta, non sono nè la prima nè l'ultima che si lascia e si rivede con un'altra persona. Ci sono alcuni che vanno con una o due persone a sera, ma io non li giudico e voi non giudicate me». In merito alla frequentazione poi, Francesca dice: «Ci vado molto piano, per rispetto dei miei figli, è chiaro che non glielo presento già domani. Mi sto semplicemente vedendo con una persona invece di andare di fiore in fiore come fanno tutti quando si lasciano. La vita è mia, non starò a dirvi le motivazioni per cui è finita, ormai son passati 4-5 mesi, quindi basta, non c'è più nulla da gossippare».

Le critiche

«Ma perchè secondo voi non ho sofferto? Prendere una decisione così, sapendo di distruggere una famiglia, pensate sia stato facile? ho perso chili, capelli ma l'ho fatto per rispetto a me, alla persona che avevo accanto e ai miei figli. Conosco milioni di coppie che stanno insieme senza amarsi, che hanno amanti, che sono separati in casa, che si scannano dalla mattina alla sera. Ho 33 anni e non è giusto prendere in giro le persone che ho accanto. Io ho preferito fare così, ho la coscienza pulita, vado a letto serena. E' stata la scelta più giusta per me. Poi chissà, mi pentirò? mi farò suora? Chi lo sa. Ora sto bene e questa persona che ho accanto mi trasmette tranquillità e tutto quello di cui ho bisogno. Poi, se dovessi lasciarmi o sposarmi fra poco questo non lo so».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA