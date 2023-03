Uomini e Donne, Desdemona Balzano lascia il trono per un «fattaccio»: ecco cos'è successo

di Redazione web

Desdemona Balzano avrebbe lasciato Uomini e Donne per un "fattaccio". A raccontare in anteprima cosa succederà nelle prossime puntate del Trono over del programma di Maria De Filippi è Lorenzo Pugnaloni, esperto della trasmissione che sul suo profilo Instagram sgancia una vera e propria bomba. Non si sa con precisione cosa sia successo ma sarebbero arrivate alla produzione delle segnalazioni che hanno portato all'uscita dal programma la Balzano.

Le segnalazioni

Gran parte della puntata sarebbe incentrata su una serie di segnalazioni su Desdemona, anche se non si sa che tipo di segnalazioni siano. A seguito di una serie di prove, la Balzano avrebbe lasciato la trasmisione anche se non è chiaro se sia stata lei stessa a scegliere di uscire dallo studio, oppure se gli autori abbiano deciso di allontanarla per eventuali irregolarità. Un ennesimo terremoto nel programma dopo che Maria De Filippi, recentemente, si è ritrovata a dover dire, in modo molto carino, di lasciare lo show sia a Biagio Di Maro che a Pinuccia Della Giovanna.

Nel programma

Desdemona ha avviato qualche conoscenza e saltuariamente ha detto la sua in merito ad argomenti di vario genere. La dama ha conosciuto Ivan, che si è poi detto interessato a Tina Cipollari, ha frequentato Claudio e Armando Incarnato, che pur avendo ammesso di trovare la Balzano molto bellla ha anticipato che non avrebbe provato a conoscerla perché già consapevole che tra loro non avrebbe potuto funzionare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 13:06

