Uomini e donne, Davide Donadei e la scomparsa dai social: «Ho perso molti chili e faccio fatica a guardarmi allo specchio»

Dopo un lungo silenzio l’ex tronista di “Uomini e donne” Davide Donadei torna sui social. Ultimamente Davide Donadei aveva ridotto molti le sue apparizioni su Instagram, preoccupando i follower. Sul caso era intervenuta la fidanzata Chiara Rabbi, parlando di “stanchezza” del suo compagno per questioni lavorative.

Uomini e donne, Davide Donadei e la scomparsa dai social

Davide Donadei torna sul social per aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Davide Donadei e la fidanzata Chiara Rabbi, conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne”, gestiscono insieme un’attività di ristorazione che ha dato molto da fare all’ex tronista: «Ragazzi – ha scritto Davide in un post su Instagram - viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione. Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress. Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”; c’è altro che per ora tengo per me».

Davide Donadei ha anche spiegato il perché della sua scelta di allontanarsi dal social: «Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio ma al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita. Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi. Grazie per tutti i messaggi».

