Uomini e Donne, tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è crisi: gli indizi

di Federica Portoghese

Nelle ultime ore sembrano trovare terreno fertile i rumors sulla presunata crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. I diretti interessati, infatti, non negano di vivere un momento difficile della loro relazione, nata a Uomini e Donne poco più di un anno fa. Dal giorno della scelta si sono mostrati ai loro fan inseparabili, innamoratissimi e presenti l'uno per l'altra. Poi le voci su una crisi profonda di coppia, Davide e Chiara si sono momentaneamente astenuti dai commenti ma, un indizio arriva dal Tik Tok dell'ex tronista, che ha condiviso un video in cui si parla del tema della gelosia.

Sarà proprio questo il motivo della loro crisi? Tempo fa, in un'intervista a Uomini e Donne Magazine, Chiara Rabbi aveva ammesso di essere la più gelosa dei due e aveva anche rivelato che spesso alcune donne "giravano attorno" al suo fidanzato.

L'ex corteggiatrice ha postato sulle sue storie Instagram un pensiero sull'amore, che pare proprio essere rivolto a Davide... «Quei due erano l'imperfezione, ma insieme diventavano la perfezione»

Chissà che la coppia, amatissima dal pubblico del programma della De Filippi, non riesca a ritrovare il giusto equilibrio, continuando così a far sognare i loro fan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 21:29

