Uomini e Donne, il tronista Daniele Paudice conosceva già Gaia Gigli? Il dettaglio social non è sfuggito

di Dajana Mrruku

Il trono di Daniele Paudice sta per volgere al termine. Oggi, 6 maggio, secondo le talpe del programma di dating show di Uomini e Donne, dovrebbe registrarsi la puntata in cui il giovane napoletano farà la sua scelta tra le due corteggiatrici: da una parte la carismatica Gaia, mamma di un bimbo di tre anni ma molto appassionata e determinata, dall'altra Marika, più tranquilla. Il pubblico sembra avere già la sua preferita, sin dalle prime esterne, ma il rapporto tra Daniele e Gaia ha affrontato numerosi alti e bassi.

Tuttavia, nelle ultime ore, dopo varie segnalazioni su Mario (corteggiatore di Ida), è arrivata anche una segnalazione su Daniele stesso e Gaia. I due, infatti, potrebbero essersi già conosciuti prima del programma, ma andiamo con ordine a scoprire che cosa è successo.

La segnalazione

Secondo quando riportato da Lorenzo Pugnaloni, un utente su Instagram avrebbe notato un "mi piace" molto sospetto di Daniele Paudice ad una foto di Gaia Gigli pubblicata ad ottobre 2023, quando lui non era ancora tronista.

Per adesso non si sa ancora nulla, dato che Daniele ha disattivato il suo profilo social poco prima di iniziare il programma di Maria De Filippi. Intanto, oggi 6 maggio verrà registrata la scelta e i fan sono in attesa di scoprire chi ha conquistato definitivamente il cuore del modello napoletano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 13:40

