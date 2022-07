Uomini e donne, Clarissa Marchese rivela: «Ho allattato mia figlia fino a 2 anni. Bisogna ascoltare il proprio corpo»

Clarissa Marchese, l'ex tronista di Uomini e donne, ha raccontato di aver smesso di allattare sua figlia Arya circa due anni e mezzo dopo la sua nascita. Nel lontano 2016, ha scelto Federico Gregucci, poi sposato nel Duomo di Capua e nel marzo 2020, per poi rimanere incinta della piccola Arya. L'ex Miss ha raccontato su Instagram di aver trovato difficoltà convincere ora la piccola del fatto che «la mamma non ha più il latte». E qui, impazza la polemica.

Leggi anche > Chiara Nasti, ancora polemiche: stavolta sull'outfit con i pantaloni sbottonati. «Jeans premaman? Mettili te»

In tanti le hanno fatto notare che dopo un anno non si dovrebbe più allattare. Clarissa Marchese con un story annunciava di aver smesso di allattare dopo circa due anni e mezzo. «'Dopo un anno non c'è più niente nel tuo latte', 'Dopo due anni diventa acqua': queste sono solo piccoli esempi di citazioni che ho avuto il piacere di sentire in questi quasi 2 anni. Non sempre hanno ragione, impariamo ad informarci bene» ha scritto l'ex tronista in risposta a chi sostiene che avrebbe dovuto smettere di allattare molto prima.«Diamo credito agli scienziati, ai risultati di studi condotti per anni, all'OMS che consiglia l'allattamento per i primi 2 anni di vita del bambino. Soprattutto ascoltate voi stesse, il vostro corpo, e fate ciò che vi sentite di fare» continua Clarissa.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi raccontato nel dettaglio come ha fatto capire alla figlia di non avere più latte. «Vi ho detto che ho ufficialmente smesso di allattare, non è stato facile ma sono stata decisa a farlo. Ieri sono tornata a casa, ieri notte Arya voleva fare il suo spuntino notturno ma le ho detto che il latte di mamma non c'era più. Erano le 4,30 di notte, ero stanca, lei ha pianto fino alle 7,30. Tre ore no stop di pianti, grida, urla. È stato difficile per me, non l'ho mai vista così. L'ha presa male, però c'è stato il lieto fine perché si è addormentata e quando si è svegliata mi ha detto: mamma il biberon».



Poi, Clarissa ha rivelato che il papà, Federico Gregucci, le aveva inviato un video nel quale chiacchierava con la figlia riguardo la fine dell'allattamento: «Federico mi ha mandato un video in cui Arya gli spiega che "mamma non ha più lattuccio". Non mi resta che sperare per il meglio e che quello che è successo la scorsa notte non si ripeta più».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA