Uomini e donne, Cecilia Zagarrigo è incinta. L'annuncio su Instagram: «Diventeremo tre» IL POST

Cicogna in arrivo per Cecilia Zagarrigo. L'ex conrteggiatrice di Uomini e donne conferma di essere incinta: attraverso un lungo post Instagram: «Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo”, afferma Cecilia. Tanti anni di amicizia trascorsi nella paura di rovinare quel rapporto puro che li teneva uniti “come se fossimo sempre stati una coppia»

Dopo la fine della storia d'amore con il tronista Carlo Pietropoli, Cecilia ha ritrovato la serenità. Il nuovo fidanzato si chiama Moreno Casamassima e fa parte della sua vita da circa 7 anni. In tutto questo arco di tempo, sono stati amici per poi capire che in realtà la vita li aveva uniti per ben altro. Ed ecco che ora arriva una notizia ancora più entusiasmante per i fan: presto diventeranno genitori.

«Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: ‘io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli’. E io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te».

E aggiunge: «Non so se sarò mai la madre perfetta, so solo che darò a nostro figlio tutto l’amore del mondo. Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso! Io e Bubi ti amiamo tanto! E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 20:30

